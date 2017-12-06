4 خطوات يجب اتباعها إذا انزلقت المركبة أثناء المطر
أوضح التحكم المروري، الطريقة الصحيحة للقيادة الآمنة في حال تساقطت الأمطار، مشيرًا إلى 4 خطوات يجب اتباعها إذا انزلقت.
وأشار، إلى أن أول هذه الخطوات الابتعاد عن استخدام المكابح بقوة، ثم رفع القدم عن دواسة الوقود ببطء، وبعدها الإمساك بالمقود بإحكام للحفاظ على المسار الصحيح، وآخرها تخفيف السرعة ببطء عن طريق الفرامل.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 23642 ] نشر منذ 2 ساعتين
باالنسبة لي أنا إذا أنزلقت علي السيارة
أفلتها تنزلق وتحوس براحتها
ماأستخدم المكابح أبد
وكل تركيزي يكون على تحكمي باالطاره✊