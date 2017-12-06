4 خطوات يجب اتباعها إذا انزلقت المركبة أثناء المطر

علي القحطاني(صدى):

أوضح التحكم المروري، الطريقة الصحيحة للقيادة الآمنة في حال تساقطت الأمطار، مشيرًا إلى 4 خطوات يجب اتباعها إذا انزلقت.

وأشار، إلى أن أول هذه الخطوات الابتعاد عن استخدام المكابح بقوة، ثم رفع القدم عن دواسة الوقود ببطء، وبعدها الإمساك بالمقود بإحكام للحفاظ على المسار الصحيح، وآخرها تخفيف السرعة ببطء عن طريق الفرامل.