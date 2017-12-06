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سيدة تحصل على مليون دولًار بسبب تنظيف حقيبة زوجها

سيدة تحصل على مليون دولًار بسبب تنظيف حقيبة زوجها
واشنطن(صدى):

فوجئت سيدة أمريكية تقطن بمدينة تكساس ، وتدعى روس غيبارا بفوزها بمليون دولار عن طريق الصدفة ، لتنتقل في دقائق معدودة إلى حياة مختلفة تماماً عما كانت تعيشه وهو عالم الملايين والثراء .

ووفقاً لموقع ” يو بي أي ” ، فقد عثرت ” غيبارا ” على إحدى بطاقات اليانصيب داخل حقيبة زوجها أثناء تنظيفها لها بعد ذهابهما إلى ولاية فرجينيا بسبب ظروف عمله ، والتي تبين لها أنها البطاقة الرابحة بعدما اعترف زوجها بأن صديقه وضعها في جيبه ، وهو ما أصابها بحالة من الصدمة الشديدة التي جعلتهما يظنا أن الأمر مجرد دعابة من صديق الرجل .

وأشار الموقع إلى أن الرجل لم يمنح للبطاقة أي اهتمام في البداية حيث أنه لم يصدق ما حدث ظناً منه أنها مزحة ساخرة ، إلا أن الزوجان تحققا بالفعل من أمر البطاقة وربحا معاً مليون دولار بفضلها ، ولم يوضحا حتى الآن خططهما لاستثمار هذه الأموال .

 


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