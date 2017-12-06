سيدة تحصل على مليون دولًار بسبب تنظيف حقيبة زوجها
فوجئت سيدة أمريكية تقطن بمدينة تكساس ، وتدعى روس غيبارا بفوزها بمليون دولار عن طريق الصدفة ، لتنتقل في دقائق معدودة إلى حياة مختلفة تماماً عما كانت تعيشه وهو عالم الملايين والثراء .
ووفقاً لموقع ” يو بي أي ” ، فقد عثرت ” غيبارا ” على إحدى بطاقات اليانصيب داخل حقيبة زوجها أثناء تنظيفها لها بعد ذهابهما إلى ولاية فرجينيا بسبب ظروف عمله ، والتي تبين لها أنها البطاقة الرابحة بعدما اعترف زوجها بأن صديقه وضعها في جيبه ، وهو ما أصابها بحالة من الصدمة الشديدة التي جعلتهما يظنا أن الأمر مجرد دعابة من صديق الرجل .
وأشار الموقع إلى أن الرجل لم يمنح للبطاقة أي اهتمام في البداية حيث أنه لم يصدق ما حدث ظناً منه أنها مزحة ساخرة ، إلا أن الزوجان تحققا بالفعل من أمر البطاقة وربحا معاً مليون دولار بفضلها ، ولم يوضحا حتى الآن خططهما لاستثمار هذه الأموال .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 23642 ] نشر منذ 2 ساعتين
بعض الزوجات تدخل على زوجها باالبركه
سبحان الله🤔