محافظة جدة تُفعل خدمة إصدار الكروكيات المساحية إلكترونيًا

نايف السالم(صدى):

أكد وكيل أمين محافظ جدة للتعمير، الدكتور عبداللطيف الحارثي، أن تحويل خدمة إصدار الكروكيات المساحية على نظام الكروكيات الإلكتروني من خلال المكاتب الهندسية مباشرة، يساهم في تسهيل خدمات التخطيط وتسهيل عملية استخراج الكروكيات التنظيمية بما يوفر الوقت والجهد اللازمين لاستخراجها عبر المكاتب الهندسية.

وقال ” الحارثي ” ، إن الخدمة تتيح إصدارَ كروكي تنظيمي للأراضي الواقعة بالمخططات الخاصة والتي لا تقع على محاور رئيسية أو شوارع تجارية وذلك من خلال المكتب الهندسي مباشرة دون دخول المعاملة للأمانة.

كما يتيح النظام الخدمات الأساسية والتي تشمل (طلب كروكي تنظيمي وطلب تعديل صك، وطلب تقسيم أرض فضاء، طلب دمج صكوك ملكية، إلى جانب طلب كروكي تنظيمي “ يصدر من المكتب الهندسي، وغيرها.

وأكدت الأمانة على حقها الكامل في مراجعة أي معاملة في أي وقت سواء كانت تحت الإجراء أو منتهية للتأكد من سلامتها ونظاميتها وعدم مخالفتها للشروط وبنود الخدمة.

وأوضحت أنه في حال تبين وجود أي مخالفات أو تجاوزات أو تزوير يحق للأمانة إيقاف المعاملة وإلغاء الكروكي الصادر إلى جانب إيقاف الخدمة عن المكتب الهندسي وإيقاع العقوبة النظامية المناسبة مع تحمل المكتب الآثار المترتبة على ذلك.