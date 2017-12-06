بالصور.. حفل تخرج طلاب معهد تقنيات المياه والكهرباء برابغ

حمود العنزي(صدى):

احتفل المعهد العالي لتقنيات المياه والكهرباء بمحافظة رابغ، أحد معاهد الشراكات الاستراتيجية بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، صباح اليوم، بتخريج 21 شاباً مهنياً سعودياً.

وأقام الحفل محافظ رابغ، أيمن محمد بركة بن مبيريك، بحضور مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة فيصل بن عقيل كدسة، ومدير “هدف” ومكتب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وعدد من مسؤولي القطاعات الأمنية والتعليمية ومنسوبي المعهد.

وقال مدير المعهد مايكل لورانس: هؤلاء الخريجون تم توظيفهم بمجرد قبولهم في المعهد مباشرة، وتوقيع عقود العمل مع الشركات، ومن ثم تأهيلهم في قطاع تحلية المياه وتوليد الكهرباء.

وأضاف: المعهد يواصل بشكل مباشر استقطاب وتأهيل الكفاءات الوطنية الواعدة بمهارات عالية؛ من خلال برنامج مكثف لمدة سنتين يكون بعدها المتدرب متخصصاً ولديه القدرة على العمل في مجال تشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء وتحلية المياه.

وأكد محافظ رابغ، أن المحافظة ستسخّر خدماتها لتحقيق رؤية الدولة ودعم أبناء الوطن.