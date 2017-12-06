السبت القادم المزاد الخامس لـ ” تركة الشيخ ” صالح الراجحي

عادل الحربي(صدى):

أعلن مجلس تصفية عقارات تركة الشيخ صالح بن عبدالعزيز الراجحي، أن المزاد الخامس من مزادات التركة سيكون يوم السبت المقبل، حيث سيتم طرح 11 عقارًا بمدينة الرياض للبيع في مزايدة علنية، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بقاعة” بريدة”، بفندق إنتركونتننتال الرياض.

وأوضحت شركة ” إتقان العقارية ” الشركة المسوقة والمنظمة لمزادات عقارات تركة الشيخ ” الراجحي ” ، بأن العقارات التي سوف يتم طرحها للبيع ” مركز دار الوكالات مجمع تجاري، ومجمع الشفاء التجاري، والمجمع السابع عشر السكني التجاري في الخالدية، والمجمع التاسع عشر السكني في الخالدية ” .

وأشارت” إتقان ” ، إلى أن اشتراطات دخول المزاد تتضمن الحصول على بطاقة المزايدة قبل بدء المزاد والحضور الشخصي للمشتري أو الوكيل الشرعي له ، وتحرير شيك مصرفي باسم ” إيرادات تصفية تركة صالح بن عبد العزيز الراجحي.

وتابعت ” إتقان ” ، أن الشيك يعتبر جزءًا من قيمة العقار لمن يرسو عليه المزاد ولا يحق له استرداده، ومن وقع عليه المزاد وجب عليه سداد باقي قيمة العقار خلال مدة أقصاها 35 يوم عمل، و يسترجع شيك المزايدة مباشرة في حال عدم وقوع المزاد على المتقدم ، ويسقط الخيار في حال ترسية المزاد، مردفًا أن الحضور يقتصر على المزايدين أو من تأهل للمشاركة فيه فقط.

يذكر أن مجلس التصفية قد أعلن في وقتٍ سابق بأنّه قد بلغتْ قيمة الـ 19 عقارًا التي تم بيعها حتى الآن في الـ 4 مزادات السابقة من مزادات التركة العقارية للشيخ صالح الراجحي بقيمة 2 مليار ريال و274 مليونا و 540 ألف ريال.