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فيديو رومانسي للدكتورة خلود مع زوجها أمين يثير الجدل

فيديو رومانسي للدكتورة خلود مع زوجها أمين يثير الجدل
متابعات(صدى):

أثارت الدكتورة خلود جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الأجتماعي عقب نشرها مقطع فيديو رومانسي وهي برفقة زوجها أمين .

وظهرت الدكتورة خلود وأمني وهما يمسكان بإيدي بعضهما البعض حيث أرتدت خلود فستان وردي كفستان العروس وتمسك بيدها باقة ورد ، فيما ارتدى أمين بدلة رمسية ، وظهرا كأنهما عروسان يستعدان لدخول قاعة حفل زفاف ، ما أثار اعجاب متابعيهما معبرين عن اعجابهم بحبهما وسعادتهما معاً .

يشار إلى أن الدكتورة خلود هي زوجة أمين وهو شاب أردني من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، اشتهرت قصتهما بعد دعاية قام بها لفستان زفافها والتي كانت ترتديه برفقة 3 فتيات أخريات.

 

 


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