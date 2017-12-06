للزواج فوائد صحية متعددة

نورة الشهري(صدى):

أشارت دراسات أن الشخص الذي يقضي حياته عازباً أكثر عرضة للإصابة بالخرف بنسبة 42%، مقارنة بالشخص الذي يتزوج، بينما الأرمل تزيد فرصة إصابته بالمرض بنسبة 20%، وفي أغلب الأمور تكون نتيجة للحزن الشديد.

وقال الباحث أندرو سومرلاد بكلية لندن الجامعية أن النتائج التي توصلوا إليها حول العالم، تؤكد ندرة إصابة المتزوجين بالخرف على عكس العازب، وفقا لأن نتائجهم مسندة إلى فحوصات أجريت على مجموعة كبيرة بلغ عددهم حوالي مليون شخص في مختلف أنحاء العالم.

وأكدت جوان مونين من جامعة ييل للصحة العامة في نيو هيفن بولاية كونيتيكت، أن الزواج له فوائد كثيرة للصحة، وأضافت ان الأزواج يتشاركن في عادات صحية معينة كممارسة الأنشطة الرياضية أو تناول وجبات صحية.

ذكرت منظمة الصحة العالمية أن نسبة المصابين بالخرف على مستوى العالم بلغ 47 مليون مصاب، وهذا يعني وجود خللاً في وظائف المخ كالتفكير والسلوك والذاكرة.