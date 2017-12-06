الخارجية المغربية تستدعي القائم بأعمال السفارة الأمريكية بسبب إعلان ” ترامب “

مليكة فؤاد(صدى):

استدعت وزارة الخارجية المغربية، القائم بأعمال السفارة الأمريكية في الرباط، اليوم الأربعاء؛ في أعقاب اشتعال الأوضاع في لاقدس على خلفية إعلان الرئيس الأمريكي القدس كعاصمة لإسرائيل.

وأعربت وزار الخارجية المغربية عن قلقها بشأن نية ترامب لنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، واعتبارها عاصمة لإسرائيل، بالإضافة لاستدعائها لسفراء وسفراء روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا بخصوص القضية ذاتها.

ومن المقرر أن يُعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، قراره النهائي بشأن نقل السفارة إلى القدس؛ في ظل اشتعال الأوضواع وزيادة حالة الغضب في شوارع فلسطين التي امتلأت الساعات الماضية بالمحتجين على تصرفات الرئيس الأمريكي.