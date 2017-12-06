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لأول مرة في التاريخ.. النساء ضمن جيوش الاحتلال الإسرائيلي

لأول مرة في التاريخ.. النساء ضمن جيوش الاحتلال الإسرائيلي
القدس المحتلة(صدى):

طبق نظام الإحتلال الإسرائيلي ، لأول مرة في تاريخه ، نظام تدريبي للنساء ، حيث بدأ في تعليم 30 فتاة قيادة الدبابات ، وتم إعداد المجموعة خلال 8 أشهر.

وسترسل المجموعة المدربة إلى الحدود الجنوبية لإسرائيل ، ومن ثم يعتزم الجيش استخلاص النتائج في مارس من العام المقبل ، وتقييم كيفية عمل طواقم النساء في حراسة الحدود مع مصر وذلك تعزيزا لمبادئ المساواة بين الجنسين في الوحدات المدرعة.

وأكد موران أومير قائد وحدة التدريب ، اجتياز الفتيات للاختبارات البدنية واتقان المهنة ، فضلا عن كونهن يعملن حسب قوة الصلب ، ورغم وجود أمامهن فترة اختبارات طويلة إلا أنهن أثبتن أنه لا يوجد مستحيل.

ويذكر أن قيادة الجيش كانت تخطط في وقت سابق لاستخدام طواقم النساء في مواقع ثابتة ، دون إشراكها في عمليات قتالية.


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