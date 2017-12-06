مصرع سائق على كوبري ” ظلم ” بعد اصطدام مركبته بلوحة إرشادية

نايف السالم(صدى):

مصرع ” سائق ” اصطدمت مركبته بلوحة إرشادية في ظلم لقى قائد مركبة، مصرعه اليوم الأربعاء، إثر انحراف مركبته بعد اصطدامها بلوحة إرشادية على كوبري ظلم في منطقة مكة المكرمة.

وأعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية، اصطدام مركبة نقل متوسط باللوحة الإرشادية للطريق، وذلك بسبب انحرافها بكوبري ظلم على طريق الطائف- الرياض، ونتج عن ذلك وفاة السائق.

وأوضح الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية، أن الجهات المختصة باشرت الحادث.