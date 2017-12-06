استبعاد سفير فنزويلا عن منصبه لأسباب سياسية

كاركاس(صدى):

أعلن سفير فنزويلا في الأمم المتحدة رافايل راميريز، الذي تعرض لاتهامات بالفساد داخل شركة النفط الوطنية الثلاثاء، استقالته من منصبه بأمر من الرئيس نيكولاس مادورو.

وكتب راميريز في رسالة إلى وزير الخارجية خورخي أريازا، نشرها على تويتر ” أتوجه اليكم لإبلاغكم باستقالتي من هذا المنصب “.

وأضاف راميريز ” هذا القرار يأتي بعد الاتفاق الذي توصلنا إليه في محادثتنا بناء على تعليمات من رئيس الجمهورية بأن أتنحى من مهامي “.

وأوضح أن الاتهامات ضده سياسية وقال ” لقد تم استبعادي بسبب آرائي وسأظل مهما حصل وفيا للقائد (هوغو) تشافيز ” ، الرئيس الراحل لفنزويلا بين 1999 و2013.

وكانت قد باشرت السلطات الفنزويلية حملة واسعة ضد الفساد في المؤسسة العامة التي تؤمن 96 في المئة من موارد البلاد.