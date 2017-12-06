بالصور.. طفلة الـ 6 سنوات تتوج كأجمل وجه في العالم
خطفت طفلة روسية تُدعى أناستازيا كنيازيفا تبلغ من العمر 6 سنوات تعمل بمجال عروض الأزياء ، الانظار بجمالها حيث وصفت بأجمل طفلة في العالم.
هذا وتعمل كموديل ناجحة وشبهها الكثيرين بالفتاة ” ثيلان بلونديو ” التي جذبت أنظار العالم في سن السادسة أيضا وحصلت على نفس اللقب ثم عادت كمراهقة لتبهر الكثيرين بأسبوع الموضة في نيويورك العام الحالى.
وشاركت ” أناستازيا ” في ستة حملات للدعايا من بينها ملابس ” تشوبي ” الروسية للأطفال، كما تتلقى تعليقات الاستحسان من جميع أنحاء العالم.
كان زمان[ عدد التعليقات: 2083 ] نشر منذ 1 ساعة
نعومة .. والعيون زرق ..
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 10101 ] نشر منذ 31 دقيقة
الصلاةة ع النبي ي وجههاا وشعرهااا 😍😍😍😍