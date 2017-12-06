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بالصور.. طفلة الـ 6 سنوات تتوج كأجمل وجه في العالم

بالصور.. طفلة الـ 6 سنوات تتوج كأجمل وجه في العالم
موسكو(صدى):

خطفت طفلة روسية تُدعى أناستازيا كنيازيفا تبلغ من العمر 6 سنوات تعمل بمجال عروض الأزياء ، الانظار بجمالها حيث وصفت بأجمل طفلة في العالم.

هذا وتعمل كموديل ناجحة وشبهها الكثيرين بالفتاة ” ثيلان بلونديو ” التي جذبت أنظار العالم في سن السادسة أيضا وحصلت على نفس اللقب ثم عادت كمراهقة لتبهر الكثيرين بأسبوع الموضة في نيويورك العام الحالى.

وشاركت ” أناستازيا ” في ستة حملات للدعايا من بينها ملابس ” تشوبي ” الروسية للأطفال، كما تتلقى تعليقات الاستحسان من جميع أنحاء العالم.

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 2083 ] نشر منذ 1 ساعة

نعومة .. والعيون زرق ..

[ عدد التعليقات: 10101 ] نشر منذ 31 دقيقة

الصلاةة ع النبي ي وجههاا وشعرهااا 😍😍😍😍

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