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بالفيديو..لحظة رعب على طائرة روسية بسبب نافذة مفتوحة

بالفيديو..لحظة رعب على طائرة روسية بسبب نافذة مفتوحة
موسكو(صدى):

عاش الركاب على متن طائرة متوجهة من العاصمة الروسية موسكو إلى كراسنادور ، لحظة رعب حقيقية بسبب إحدى النوافذ التي ظلت مفتوحة طوال الرحلة ، وذلك حسب فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد إحدى الركاب أنه لن يركب طائرة مرة ثانية في حياته ، وذلك بعد ما عايشه من خوف وقلق أثناء الرحلة.

وقال الراكب الذي صور الفيديو ” اللحظة التي جلست فيها على مقعدي ، لمحت النافذة مفتوحة ، والنافذة كانت تهتز كثيرا “.

وتابع الراكب ” قضيت الرحلة كلها وأنا أشاهد النافذة وأتابع ماذا سيحدث ، كنت أشعر وكأن هذه الطائرة أكبر مني سنا ” .

ونفت شركة ” إس7 ” للخطوط الجوية ما ورد في هذا الفيديو ، وأنه تم تصويره العام الماضي ، موضحة أن الشركة تتوفر على أحدث الطائرات في روسيا.

وأشارت الشركة إلى حرصها على فحص جميع طائرتها بدقة قبل كل رحلة وفقا لمعايير السلامة الدولية ، موضحة أن صاحب الفيديو لم يقدم شكوى رسمية.


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