مواعيد مباريات الهلال في ذهاب دور المجموعات بدوري أبطال آسيا
كشفت قرعة دوري أبطال أسيا، اليوم الأربعاء، عن وقوع نادي الهلال في المجموعة الرابعة والتي تضمن فرق ” الاستقلال الإيراني ،الريان القطري ، العين الاماراتي x المالكية البحريني ” .
وسيكون مواعيد مباريات ذهاب دور المجموعات لنادي الهلال كالتالي:
الهلال Vs العين & المالكية _ 13 فبراير.
الاستقلال Vs الهلال _ 20 فبراير.
الهلال Vs الريان _ 6 مارس.
الجدير بالذكر أن المملكة تشارك في دوري أبطال أسيا بفريقين هما الأهلي، والهلال، ووقع النادي الأهلي في المجموعة الأولى مع كل من الجزيرة الإماراتي – تراكتور الإيراني – ” الغرافة القطري x باختاكور الاوزبكي “.
مؤدب[ عدد التعليقات: 108 ] نشر منذ 1 ساعة
يعني متى نطقطق على الطواقي هههههههههههه