مواعيد مباريات الهلال في ذهاب دور المجموعات بدوري أبطال آسيا

نواف السالم(صدى):

كشفت قرعة دوري أبطال أسيا، اليوم الأربعاء، عن وقوع نادي الهلال في المجموعة الرابعة والتي تضمن فرق ” الاستقلال الإيراني ،الريان القطري ، العين الاماراتي x المالكية البحريني ” .

وسيكون مواعيد مباريات ذهاب دور المجموعات لنادي الهلال كالتالي:

الهلال Vs العين & المالكية _ 13 فبراير.

الاستقلال Vs الهلال _ 20 فبراير.

الهلال Vs الريان _ 6 مارس.

الجدير بالذكر أن المملكة تشارك في دوري أبطال أسيا بفريقين هما الأهلي، والهلال، ووقع النادي الأهلي في المجموعة الأولى مع كل من الجزيرة الإماراتي – تراكتور الإيراني – ” الغرافة القطري x باختاكور الاوزبكي “.