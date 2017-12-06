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مواعيد مباريات الهلال في ذهاب دور المجموعات بدوري أبطال آسيا

مواعيد مباريات الهلال في ذهاب دور المجموعات بدوري أبطال آسيا
نواف السالم(صدى):

كشفت قرعة دوري أبطال أسيا، اليوم الأربعاء، عن وقوع نادي الهلال في المجموعة الرابعة والتي تضمن فرق ” الاستقلال الإيراني ،الريان القطري ، العين الاماراتي x المالكية البحريني ” .

وسيكون مواعيد مباريات ذهاب دور المجموعات لنادي الهلال كالتالي:
الهلال Vs العين & المالكية _ 13 فبراير.
الاستقلال Vs الهلال _ 20 فبراير.
الهلال Vs الريان _ 6 مارس.

الجدير بالذكر أن المملكة تشارك في دوري أبطال أسيا بفريقين هما الأهلي، والهلال، ووقع النادي الأهلي في المجموعة الأولى مع كل من الجزيرة الإماراتي – تراكتور الإيراني – ” الغرافة القطري x باختاكور الاوزبكي “.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 108 ] نشر منذ 1 ساعة

يعني متى نطقطق على الطواقي هههههههههههه

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