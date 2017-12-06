” المنيف ” يتصدر استفتاء برنامج المرصد

علي القحطاني(صدى):

تصدر حمد المنيف ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخدمة المدنية ، قائمة استفتاء برنامج ” المرصد ” ، بناء على دور المتحدث الرسمي في التعامل مع الشائعات.

وطرحت القناة الاقتصادية الاستفتاء عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، وحصد المنيف أعلى نسبة تصويت بلغت 61% من إجمالي الأصوات المشاركة ، أمام ثلاثة متحدثين رسميين آخرين.

وحصد خالد أبا الخيل المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ، المركز الثاني بنسبة 27% من إجمالي الأصوات ، بينما حل في المركز الثالث مبارك العصيمي المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم بنسبة 9% ، بينما جاء مشعل الربيعان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة في المركز الرابع بنسبة 4% من إجمالي الأصوات.