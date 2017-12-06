مستشار الرئيس الفلسطيني يصف ” ترامب ” بـ ” الأحمق “

القدس المحتلة(صدى):

وصف محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني أبو مازن للشئون الدينية، قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لنقل السفارة الأمريكية للقدس بـ ” الأحمق ” ، مشيرًا إلى أن هذا القرار يمثل انهيارًا لكل القيم.

أضاف ” الهباش ” في مداخلة هاتفية مع برنامج ” صباح دريم ” المذاع على فضائية ” دريم ” ، أن الولايات المتحدة الأمريكية توجه طعنة لكل المسلمين والمسيحيين وتتخطى الشرعية الدينية، وأن هذا القرار سوف يؤثر على الأمة العربية بشكل ملحوظ ويمكن الإسرائيليين من القدس الذين ليس لهم سيادة على مدينة القدس، مؤكدًا أن السلطة الفلسطينية ترفض تمامًا قرار ترامب الأخير والذي يشعل الكراهية داخل النفوس العربية تجاه الولايات المتحدة.

وأوضح مستشار الرئيس الفلسطيني أبو مازن للشئون الدينية، أن قرار نقل السفارة الأمريكية للقدس سوف يؤدى إلى كارثة وسيفجر حرباً دينية وسيفتح أبواب جهنم على الغرب وعلى الشرق، مفيدًا بأن العرب والمسلمين يمتلكون الكثير للرد على الولايات المتحدة.