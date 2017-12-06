76 % من النساء يقضين 4 أشهر في اختيار ملابس العمل

نورة الشهري(صدى):

أكدت إحدى الدراسات الحديثة أن المرأة تستغرق ما لا يقل عن 14 دقيقة، للتفكير في ماذا سوف ترتدي، كما أشارت الدارسة على أن عدد كبير من النساء بلغت نسبتهم 76% يعانوا من الضغط والحيرة في اختيار الملابس الملائمة للعمل.

وقد كشفت الدراسة أن النساء تظل 4 أشهر في التفكير في اختيار الملابس، طوال حياتهن العملية.

أوضح مدير للموارد البشرية بالدراسة ديفيد كليفت : أنه لا يوجد قواعد محددة في ملابس العمل ، وهو الأمر الذي يزيد من قلق النساء حول ما يجب ارتدائه في مكان العمل ،وما قد يقال عنهن في حالة ارتدائهن ملابس غير مناسبة .

وقالت النساء الاتي شاركن في الدراسة أنهن يشعرن بالضغط بسبب الموظفين الرجال بالشركة، حيث ذكرت 28% من النساء أنهن تلقين تعليقات غير محبذة لهن، واضطررن أن يعدن للمنزل لتغير ملابسهن، بينما ألقى بعض النساء اللوم على ثقافة الشركة.