76 % من النساء يقضين 4 أشهر في اختيار ملابس العمل
أكدت إحدى الدراسات الحديثة أن المرأة تستغرق ما لا يقل عن 14 دقيقة، للتفكير في ماذا سوف ترتدي، كما أشارت الدارسة على أن عدد كبير من النساء بلغت نسبتهم 76% يعانوا من الضغط والحيرة في اختيار الملابس الملائمة للعمل.
وقد كشفت الدراسة أن النساء تظل 4 أشهر في التفكير في اختيار الملابس، طوال حياتهن العملية.
أوضح مدير للموارد البشرية بالدراسة ديفيد كليفت : أنه لا يوجد قواعد محددة في ملابس العمل ، وهو الأمر الذي يزيد من قلق النساء حول ما يجب ارتدائه في مكان العمل ،وما قد يقال عنهن في حالة ارتدائهن ملابس غير مناسبة .
وقالت النساء الاتي شاركن في الدراسة أنهن يشعرن بالضغط بسبب الموظفين الرجال بالشركة، حيث ذكرت 28% من النساء أنهن تلقين تعليقات غير محبذة لهن، واضطررن أن يعدن للمنزل لتغير ملابسهن، بينما ألقى بعض النساء اللوم على ثقافة الشركة.
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