كريستيانو رونالدو يصدم ريال مدريد ويختار فريقه القادم

ماجد محمد(صدى):

توج اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد الإسباني، بجائزة أفضل لاعب في مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وبالرغم من ذلك إلا أنه يعاني من هبوط في مستواه البدني والفني مع الريال بالموسم الحالي.

وأفاد موقع ” دون بالون ” الإسباني، بأن النجم البرتغالي ” رونالدو ” مرحب بالذهاب لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في حال قرر النادي الملكي التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا.

وحقق رونالدو لقب بطولة كأس الأمم الأوروبية مع المنتخب البرتغالي في صيف عام 2016، ومن المنتظر أن يفوز البرتغالي رونالدو بجائزة الكرة الذهبية من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية كأفضل لاعب في عام 2017.

يذكر أن ريال مدريد، أراد التعاقد مع نيمار دا سيلفا بالفترة الماضية وذلك لتقوية الجزء الهجومي للنادي الملكي بعد هبوط مستوى رونالدو .