أمانة عسير تكشف تفاصيل التهجُّم على رئيس بلدية بارق بمكتبه بسلاح أبيض

محمد بن طحيطح(صدى):

علق وكيل أمانة منطقة عسير لشؤون البلديات المهندس علي سيف القحطاني على ما أثير مؤخراً في وسائل الإعلام، وبعض وسائل التواصل الاجتماعي حول تهجُّم أحد المواطنين على رئيس بلدية بارق أحمد عوض البارقي، قبل نهاية دوام أمس الثلاثاء.

وقال سيف: إن المواطن قدم إلى البلدية برفقة أحد أقاربه، وهو يحمل في جيبه سلاحاً أبيض، وبعد التفاهم مع المواطن حول موضوع شكواه قام بالتهجُّم على رئيس البلدية بمكتبه، وذلك على خلفية أعمال إزالة للتعديات على حرم الطريق المؤدي إلى مكة المكرمة قامت بها بلدية بارق، حيث كانت التعديات التي أزالتها البلدية عبارة عن سور من البلوك تجاوز حدود الشارع بمرتين وبطول يقارب 20 متراً.

فيما تم التحفظ على المعتدي من قِبَل الجهات الأمنية، وتمت إحالة أوراقه للنيابة العامة لاستكمال الإجراء حسب الاختصاص.

ونوه وكيل البلديات بأمانة عسير إلى أن مثل هذا العمل يعتبر جريمةً يحاسب عليها النظام، لاسيما وأن الحادثة وقعت في دائرة حكومية لها هيبتها، وتقدم خدمتها بشكل عام لكافة المواطنين.