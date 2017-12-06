تقنية جديدة من الولايات المتحدة تدمر صواريخ كوريا الشمالية

واشنطن(صدى):

تعمل الولايات المتحدة الأمريكية، على اعتماد تقنية تعرف بـ ” الحركية ” ؛ لاعتراض صواريخ كوريا الشمالية أو إيران الباليستية في المستقبل.

وتُزوَد طائرات ” إف – 35 ” التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن، بأربعة صواريخ جو – جو متوسطة المدى من طراز ” رايثيون إيه إم – 120″، لاعتراض وتدمير الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، التي قد تشكل خطرًا على الولايات المتحدة.

ويعد استخدام المقاتلات أسهل بكثير، لأنها مصممة لتدمير الأهداف الطائرة، لذا تعد طائرة ” بوينغ F-15 ” خيارا جيدا لهذه المهمة، في حال تزويدها بأجهزة الاستشعار المناسبة، ووجود أجهزة استشعار على متن طائرة إف – 35 لايتنينغ اثنان، وعدم كشفها من قبل الرادار، يجعلها المرشح الأفضل على الإطلاق في الوصول إلى المسافة المناسبة من الصاروخ المعادي وتدميره.