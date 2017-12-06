” صالح ” : السعودية الوحيدة القادرة على حل الأزمة اليمنية

فهمي محمد(صدى):

أجرى الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، الذي لاقى حتفه أول أمس الإثنين، حوارًا صحفيًا مع إحدى الصحف، وذلك قبل ثلاث سنوات، وتحديدًا عقب سيطرة الحوثيين على العاصمة اليمنية صنعاء في 2014.

قال ” صالح ” إن: ” الدولة الوحيدة القادرة على حل الأزمة اليمنية في الوقت الراهن هي السعودية ” ، مُضيفًا: ” علاقتي جيدة مع الخليجيين عدا قطر فهم منزعجون من العلاقات المتميزة مع السعودية ولن أغادر اليمن ولن أتخلى عن بلادي ” .

أوضح أن ” بكل صراحة المملكة هي الدولة الوحيدة القادرة على حل هذه الأزمة، بحكم الخصوصية والعلاقات المتميزة مع الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وجميع الفعاليات، وإن ظلت متوترة مع الحوثيين منذ مواجهات الحدود، لذلك أؤكد بأن المملكة هي العنصر المؤثر بفضل دعمها المستمر لليمن ” .

وفي السياق ذاته، نفي الرئيس اليمني السابق، دعمه للحوثي ماديا وعسكريا، وأنه – على حد قوله – غير راضٍ عن التدخل الإيراني في اليمن لتمكينهم من دعم الحوثي، معتبرًا هذا التدخل تهديدًا لأمن المملكة واستقرارها، ومحاولة من إيران تنفيذ مخططها المتمثل في الهلال الشيعي.