مدرسة ” العلم النافع الثانوية ” بمكة تشارك في غسل صحن المطاف
شارك 30 طالبًا بمدرسة العلم النافع الثانوية بمكة المكرمة، منسوبي إدارة التطهير والسجاد في غسل صحن المطاف بالمسجد الحرام، وذلك ضمن برنامج ” مكة مسؤوليتي ” .
قام الطلاب بالتوجه إلى صحن المطاف برفقة منسوبي إدارة العلاقات العامة بالمسجد الحرام للمشاركة بعملية الغسيل، أعقبها التوجه إلى باب الفتح للقيام بعملية تنظيف الأعمدة وأرفف المصاحف وكنس السجاد بالمكائن الكهربائية.
وختامًا قدم منسوبو العلاقات العامة بالمسجد الحرام ماء زمزم المبارك تحية لجميع الأفراد.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 4927 ] نشر منذ 2 ساعتين
ما شاء الله تبارك الله