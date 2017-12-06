بالصور.. فعاليات مسًتشفى نمرة العام تحت شعار ” تطوعي صحة ” بالعرضيات

سعيد القرني - تصوير - أحمد العامري(صدى):

قام مُسْتَشْفَى نمرة العام، يوم أمس الثلاثاء، بقيادة مدير المُسْتَشْفَى حسين علي المنتشري، مُبَادَرَة اليوم العالمي للتطوع 5 ديسمبر تحت شعار “ تطوعي_ صحة ” وبمشاركة من مدير مكتب الاشراف بالتعليم بمركز العرضية الشماليه علي سلطان السهيمي، والشركاء المجتمعين لمُسْتَشْفَى نمرة مع مجموعة من المدارس وفريق رواد العطاء التطوعي وعدد من المواطنين ..

وقد اشتملت الحملة على حزمة من المبادرات وعددها 8 مبادرات هدفها توعوي، أستهدفتً نشر ثقافة الصحة وثقافة المشي، وتوزيع منشورات بالشوارع العامه ، فحص السُّكَّرِيّ، وقياس الطول والوزن، والتوعية بخطر المضادات الحيوية.

وأَيْضَاً تم التوعية بصحة الفم والأسنان، واستخدام معقم اليدين، وطريقة استخدام قلم الإنْسُولِين، خَاصَّة أنه بعد فتحه يحفظ في درجة حرارة مناسبة وليس بالثلاجة .

وشارك الكثير من المواطنين بهذه الإحتفالية التي عبرو عن إعجابهم بها.