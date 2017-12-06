مقتل و إصابة 7 من الحوثيين في مواجهات مع الجيش بتعز

فهمي محمد(صدى):

أعلن القائد الميداني لجبهة جبل هان في اليمن، أن قوات الجيش الوطني تصدت لهجوم شنته مليشيا الحوثي في محيط جبل هان بتعز؛ ما أسفر عن مقتل 4 عناصر وإصابة 3 آخرين من المليشيا الإرهابية.

وأكد القائد، أن المواجهات امتدت إلى وادى حذران غرب المدينة، مشيرًا إلى أن المليشيا الإرهابية دفعت بتعزيزات إلى محيط جبل هان لمهاجمة مواقع الجيش لكن محاولتها فشلت، وتكبدت خسائر فى الأرواح والمعدات فى الهجوم.