جوجل تكشف عن التطبيقات الأفضل لعام 2017

أماني الغامدي(صدى):

أعلنت شركة ” جوجل ” عن أفضل تطبيقات هذا العام، على متجرها الإلكتروني، وكان أفضلهم في المستوى الأول تطبيق سوكراتيك SOCRATIC، يضم مجموعة مختلفة من العلوم الرياضيات، والتاريخ والاقتصاد، واللغة الإنجليزية، الكيمياء، الأحياء،وهو يعمل علي نظام تشغيل أندرويد و آى أو إس .

وأشادت جوجل بتصميم سكوراتيك الفريد، وقالت إنه يعد نموذجاً رفيعا للذكاء الصناعي.

وجاء بعد تطبيق سوكراتيك فيس آب FaceApp: وهو للتصوير الفوتوغرافي وروسي المنشئ.

ميركاري Mercari: هذا التطبيق متخصص في التسوق

سيلفي كاميرا Selfie Camera: يقوم هذا التطبيق بتعديل الصور وتحريرها وخاصة صور السيلفي.

جولد رينجز Gold Editor: تطبيق بريطاني متخصص في الألغاز

فوتو إديتو Photo Editor: متخصص في تعديل الصور

وات إزفوركاست What is the forecast ?: وهو تطبيق متخصص بشأن الأحوال الجوية في العالم.

بوميرانجBoomeran : هو خاص بقناة بوميرانج للأطفال الخاصة بأفلام الكارتون.

توب بزفيديو TopBuzz Video: متخصص في الصور المتحركة والفيديو بصيغة GIF

يارن Yarn: متخصص في نشر القصص القصيرة.