“مؤسسة النقد ” تعلن موعد صرف راتب برج الجدي

حمود العنزي(صدى):

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي، أن موعد إيداع رواتب برج الجدي سيكون يوم الثامن من شهر ربيع الآخر 1439 هـ، والذي يوافق يوم 26 من شهر ديسمبر بالتقويم الميلادي.

ويتم صرف الرواتب حالياً في المملكة بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 551 الذي صدر في تاريخ 1437/12/25 هجرية بصرف رواتب موظفي الدولة، كما جاء في المرسوم الملكي الصادر برقم م/6 وتاريخ 1407/4/12 هجرية، وذلك طبقاً للتقويم الشمسي الهجري.

وتم تطبيق نظام الرواتب بالأبراج والشهور الشمسية من قبل حكومة المملكة العربية السعودية منذ سنة تقريباً، وهو من الناحية الاقتصادية يوفر ما يقرب من 14 مليار ريال سنوياً، حيث إن السنة البرجية تزيد عن السنة الهجرية بـ 11 يوماً، وتعتبر هذه الخطوة واحدة من ضمن بعض الإجراءات الاقتصادية التي تتخذها المملكة والتي من شأنها تغطية عجز الموازنة، والنهوض بالمجتمع لتحقيق رؤية المملكة 2030.