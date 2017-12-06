تفاصيل جديدة حول ذبح الأقباط المصريين في سرت الليبية

طرابلس(صدى):

روى الإرهابي هشام العوكلي، الشهير باسم الديناصور في ليبيا، والذي قبض عليه من قبل قوات ” البنيان المرصوص ” العام الماضي، تفاصيل جديدة بشأن مذبحة الأقباط المصريين التي تمت في سرت.

وقال ” العوكلي ” في فيديو نشرته إدارة مكافحة الجريمة في ليبيا، إنه اشترك في ذبح ودفن 20 قبطيًا من الجنسية المصرية، وشخصًا من جنسية أفريقية.

وأضاف الإرهابي الداعشي أنه تم انتقاء عدد من الإرهابيين التابعين لتنظيم داعش؛ لتنفيذ مهمة لذبح الأقباط المصريين، كاشفًا عن اسماء عدد من المشاركين في هذه العملية وهم، أبو عبد الرزاق السنغالى وأبو عمر التونسى وأبو حفص التونسى وجعفر عزوز.

واستكمل: ” نقلنا القتلى الأقباط إلى جنوب سرت؛ لدفنهم داخل مقر مهجور يعود إلى إحدى الشركات ” ، موضحًا أن العملية أتت ردًا على مقتل قبطية مصرية تدعى كامليا، أسلمت وتم قتلها على يد أقباط في مصر، وفي السياق ذاته قال إنها أيضًا رد فعل لمقتل أسامة بن لادن وتلويث مياه البحر بدمائه.