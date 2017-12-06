عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

القدس المحتلة(صدى):

قام عشرات المستوطنين وطلاب يهود، صباح اليوم الأربعاء، باقتحام ساحات المسجد الأقصى من باب المغاربة، وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة، وذلك على وقع يوم الغضب لنصرة القدس والذي أعلنت عنه الفصائل الفلسطينية؛ رفضا لخطوة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، المزمع اتخاذها خلال ساعات، للاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

كان البيض الأبيض نوه، إلى أن ترامب بصدد نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، الأمر الذي حذرت منه عربية ودولية واسعة من مخاطر تلك الخطوة؛ لما فيه من محاولة واضحة تغيير الوضع القانوني والتاريخي بالمدينة المحتلة.

وتخلل اقتحامات المتطرفين جولات استفزازية في ساحات الأقصى، وتلقيهم شروحات عن ” الهيكل ” المزعوم ومعالمه، بالإضافة إلى محاولات لأداء طقوس وشعائر تلمودية في المسجد.