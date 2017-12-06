صورة تكشف المستقبل الذي رسمه الحوثيون لأطفال اليمن

فهمي محمد(صدى):

التقط أحد المصورين صورة تجسد حال أطفال اليمن بعد الأحداث التي وقعت على يد الحوثيين، مظهرًا تقاطع الطريق بين التعليم والسلاح.

وظهر في الصورة طفل يذهب لطلب العلم، وأخر يحمل سلاحًا لا يدري إلى أي مستقبل ستقوده هذه الفعلة، ناظًرًا بعين معبرة إلى الطفل الذي يسير بجانبه.

يذكر أن الحوثيين يدفعون الأطفال للمعارك والقتال غير أبهين بأعمارهم، كما يقومون بتجنيد النساء في تجاوز صريح للقانون الدولي الانساني.