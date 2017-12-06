” تعليم شقراء ” يوضح حقيقة وضع مبنى الشؤون النسوية

عادل الحربي(صدى):

أكد المتحدث الرسمي للتعليم في شقراء بخصوص مبنى منسوبات الشؤون النسوية وتوجيهات الدفاع المدني بإخلائه لقدمه وتعثر المشروع البديل وشغل البناء المنجز بمنسوبي إدارة التعليم، أن مبنى الأقسام النسائية الحالي قد تم الكشف عليه من قبل لجنة هندسية من الوزارة وأفاد التقرير بسلامة المبنى إنشائيا ولا يوجد عليه أية ملاحظات.

وأضاف أما بالنسبة للمبنى الجديد الذي تم تشييده واستغل منذ 14 عاما من قبل موظفي الإدارة فإن مبنى الإشراف التربوي النسائي المنجز تمت الاستفادة منه حينها كمبنى إداري إضافي لمبنى إدارة تعليم البنات الملاصق له حيث كان مبنى الإدارة عبارة عن دورين وصغير جدا على الأقسام إضافة إلى ذلك أن مبنى الإشراف التربوي كان لا يفي بالغرض لصغر مساحته ولا يسع للأقسام النسائية المختلفة .

وتابع : فيما يتعلق بالمبنى البديل والمتعثر من 3 سنوات فإن مشروع مبنى الإشراف التربوي النسائي المتعثر تم سحبه من الشركة المنفذة حسب النظام وتم طرحه للاستكمال ، وحاليا في مرحلة إنهاء إجراءات الترسية حيث إن الإجراءات الإدارية لا بد أن تأخذ وقتا لسحب المشروع وطرحه مرة أخرى للاستكمال مدة زمنية، مبينا أن الأقسام النسائية ستنقل للمبنى بإذن الله فور الإنتهاء من بنائه .

و تعاني منسوبات الشؤون النسوية في تعليم شقراء من مشرفات وموظفات من المبنى الذي يعملن فيه منذ سنوات ، إذ كن يعملن في بادئ الأمر بمبنى مستأجر وتم نقلهن منذ 15 عاما لمبنى مدرسة قديم ومتهالك لحين إنشاء مبنى جديد لهن ، وقبل 14 عاما إنتهى المبنى الجديد إلا أن الإدارة شغلته بموظفيها وحرمت منسوبات الإشراف منه ، وقبل 6 سنوات تم وضع حجر الأساس لمبنى بديل إلا أنه تعثر ولم ينفذ منه المقاول سوى حفر القواعد .