بعد خروجه من دوري أبطال أوروبا.. برشلونة يسعى لتدعيم صفوفه بقوة

ماجد محمد(صدى):

يسعى نادي برشلونة الإسباني لتدعيم صفوفه بقوة، لتحقيق الكثير من النتائج الإيجابية في الموسم الحالي، بقيادة مدربه الإسباني إرنستو فالفيردي.

ويحتل النادي الكتالوني صدارة الليجا برصيد 36 نقطة وبفارق خمس نقاط عن نادي فالنسيا، كما نجح نادي برشلونة في التأهل لدور الستة عشرة من بطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد احتلاله للمركز الأول في مجموعته الرابعة برصيد 14 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن نادي يوفنتوس الإيطالي.

يذكر أن ” البارسا ” قد تعرض لخيبة أمل كبيرة وذلك بعد خروجه من دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى خسارته للقب الدوري الإسباني ولقب كأس السوبر الإسباني.

من جانبها تتمنى جماهير نادي برشلونة من لاعبي الفريق الكتالوني السيرَ على درب التألق وتحقيق النتائج الجيدة؛ أملاً في الفوز بلقب الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.