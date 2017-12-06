سيدة ترغم حفيدتها بالركض حتى الموت

واشنطن(صدى):

أقدمت إمرأة أمريكية تبلغ من العمر 50 عاماً ، على التسبب في قتل حفيدتها ” سافانا ” التي تبلغ من العمر 9 أعوام ، عقب أرغامها على الركض من دون توقف لعدة ساعات، ما أدى إلى انهيارها ووفاتها بعد بقائها في المستشفى 3 أيام.

وعقب القبض عليها والتحقيق معها أشارت الجدة إلى أنها أرادت تشجيع حفيدتها على ممارسة هذه الرياضة. ودافع الجد جوني عن زوجته بالقول إنها لم ترتكب أي جريمة، وإن الحادثة وقعت عن طريق الخطأ.

وبعرضها على إحدى المحاكم الأمريكية ، قضت بحبسها مدى الحياة لتسببها بوفاة حفيدتها التي تبلغ الـ9 أعوام.