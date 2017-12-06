الخارجية الأمريكية: لا يمكن التغاضي عن أفعال إيران

واشنطن(صدى):

أعلن وزير الخارجية الأمريكي بأنه لا يمكن التجاهل أو التغاضي عما تقوم به إيران، ونسعى للقيام بالإجراءات اللازمة، حتى تستوعب أن افعالها ليست مقبولة.

ونقلت وزارة الخارجية الأمريكية تصريحات تيلرسون عبر حسابها الرسمي ” تويتر ” لا يمكن تجاهل هذه المسائل والأنشطة التي تقوم بها إيران ولا التغاضي عنها، ونعتزم مواصلة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان إدراك إيران أن هذا أمر غير مقبول بالنسبة لنا، ونتطلع إلى العمل مع الشركاء الأوروبيين في هذا الصدد أيضا. أظن أن هذا يمثل تهديدا لكثير من قيمنا المشتركة