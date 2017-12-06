بالصور.. محافظ جدة يفتتح المجموعة الثالثة من المرحلة الأولى للمشاريع المدرسية بالمحافظة

نايف السالم(صدى):

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة، اليوم الأربعاء، المجموعة الثالثة من المرحلة الأولى لمشاريع المدرسية التي تشمل كافة أرجاء المجافظة و26 منشأة تعليمية المرحلة الثانية العام المقبل.

وأكد سمو الأمير، على اهتمام الحكومة المتواصل بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، بكل ما من شأنه دعم مسيرة التعليم في المملكة والنهوض به في كافة المجالات والذي تتفيأ محافظة جدة ظلاله مما مكنها من النهوض بمستوى أبنائها علميًا والرفع من أداء المدارس بمختلف المراحل بما يتواكب مع مسيرة التعليم والاهتمام بتجويد مخرجاته.

وأشار إلى أن هذا المشروع سيشمل 3 مراحل تغطي مختلف أنحاء المحافظة وستسهم في خفض نسبة المدارس المستأجرة في جدة بعد الانتهاء منها من 30% إلى 10%، و26 مدرسة للمرحلة الثانية العام المقبل.

وأشاد سموه، برعاية واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين، وأمير مكة المكرمة، نظرًا لدعمه مسيرة التعليم في المحافظة والنهوض به في كافة المجالات من أجل إيجاد البيئة المناسبة التي تكفل تخريج رجال المستقبل الذينيفيدون الوطن.