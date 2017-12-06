الأجهزة الأمنية تضبط 100 مخالف بالقصيم

سالم المطيري(صدى):

قامت شرطة القصيم، اليوم الأربعاء، بشن حملة أمنية موسعة، بمنطقة ” القصيم ” ، لضبط وتعقب مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وذلك تنفيّا لمبادرة ” وطن بلا مخالف “.

قال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، ” إنه استمراراً للحملات الميدانية التي تنفذها الأجهزة الأمنية لضبط وتعقب مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود “ وطن بلا مخالف ” فقد أسفرت بحمد الله تلك الجهود عن ضبط مائة مخالفٍ لأنظمة الإقامة والعمل داخل إحدى المنشآت الزراعية شرقي مركز البطين “.

أشار المتحدث الإعلامي لشرطة القصيم، إلى أنه في الوقت ذاته استمرار جهات الضبط المعنية في رصد ومتابعة مخالفي أنظمة الإقامة والعمل بالمنطقة وتطبيق العقوبات المقررة بحقهم “.