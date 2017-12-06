مليشيا الحوثي تقتحم مستشفى بصنعاء

فهمي محمد(صدى):

قامت مليشيا الحوثي، اليوم الأربعاء، باقتحام أحد المستشفيات في العاصمة اليمنية صنعاءـ حيث كان يتواجد فيها العديد من جرحى حزب المؤتمر الشعبي العام، التابع للرئيس السابق علي عبدالله صالح، الذي لاقى حتفه الإثنين الماضي، على أيدى أنصار جماعة ” الحوثي”.

قالت مصادر، إن مسلحين تابعين للمليشيا الحوثية اقتحموا المستشفى الاستشاري في صنعاء، واختطفوا كل الجرحى التابعين للحزب.

أشارت المصادر، إلى أنه حتى الآن ل أحد يعرف مكان الجرحى، إذ اقتاد المسلحون الحوثيون الجرحى إلى جهة مجهولة.

يذكر أن المليشيا أعدمت واختطفت عددا كبيرا من قيادات الحزب منذ مقتل صالح يوم أمس الأول.