قلق بباريس سان جيرمان بسبب إصابة ” تياغو سيلفا “

ماجد محمد(صدى):

يخضع قائد فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، البرازيلي ” تياغو سيلفا ” ، اليوم الأربعاء، للفحص الطبي في باريس، وذلك لتحديد حجم الإصابة التي تعرض لها في الركبة، خلال المباراة التي خسرها فريقه 1-3 أمام مضيفه بايرن ميونخ الألماني، أمس الثلاثاء، في الجولة السادسة الأخيرة من مباريات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وخرج سيلفا مصابا في الدقيقة 72، وحل مكانه بريسنال كيمبيمب، حيث بدا سيلفا متأثراً للغاية بالإصابة.

يذكر أن إصابة ” تياغو سيلفا ” ، في الركبة جاءت نتيجة التحام قوي مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن.