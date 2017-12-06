بالصور.. أمير عسير يدشن مشروعات تطويرية بجمعية تحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة

أبها(صدى):

أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير أن الدولة تعتز وتفتخر برعايتها لحفظة كتاب الله الكريم وخدمته ، وتتشرف بأن يكون كتاب الله دستورها الذي تستمد منه أحكامها، وتأخذ الحدود منه لتقيم الشرع، وستبقى على هذا النهج الذي سارت عليه المملكة منذ تأسيس الملك الموحد لهذه الأرض المباركة, منوهاً سموه بالدور الرائد التي تقدمه جمعية تحفيظ القران الكريم بمنطقة عسير في تعليم كتاب الله وحفظه وتجويده وتفسيره.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة عسير يحيى بن سليمان بن فايع وعدد من منسوبي الجمعية.

ودشن سمو الأمير فيصل بن خالد خلال اللقاء عددا من المشروعات التطويرية للجمعية, وفي مقدمتها الوقف القرآني والبرنامج التطويري لديبلومات معهد أبها لإعداد معلمات القران الكريم, والبرنامج الإلكتروني (منظومة الإدارة الحديثة), بالإضافة إلى موقع الجمعية على شبكة الإنترنت, كما دشن سموه 6 مجمعات قرآنية, واعتمد جائزة لمسابقة قرآنية على مستوى منطقة عسير على نفقته الخاصة.

من جهته، قدّم مدير وأعضاء جمعية تحفيظ القرآن الكريم شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة عسير، نظير دعمه واهتمامه بكتاب الله الكريم, فيما التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.