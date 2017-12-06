بلومبرج تُشيد بجهود سمو ولي العهد في تطوير المملكة

نايف السالم(صدى):

أشادت وكالة ” بلومبرج ” الأمريكية، في تقرير لها، بجهود صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد وزير الدفاع، ونائب رئيس مجلس الوزراء، في إحداث تغييرات جذرية في إدارة المدن، وتعزيز جيل جديد من المسئولين.

وفي هذا السياق، نوَهت الوكالة إلى أن المملكة كانت تعاني من واقع اقتصادي قاس وانخفاض في مستوى الخدمات بالحكومات السابقة، الأمر الذي دفع الحكومة لاتخاذ إجراءات غير مسبوقة لاستعادة المليارات المنهوبة عبر تشكيل لجنة مكافحة الفساد.

وأوضحت أن المساحة الهائلة للتحسين في المملكة ربما تمكن الحكومة الحالية من تجاوز توقعات المواطنين .

وأكدت أن السعوديين يبدون تفاؤلًا بولي العهد الشاب، وهو يحمل على أكتافه عبئًا كبيرًا في هذا الصدد .