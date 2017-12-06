المملكة تجري أبحاث للتصدي لتحديات الانبعاثات الكربونية

علي القحطاني(صدى):

أكد معالي وزير الطاقة الدكتور خالد الفالح خلال الاجتماع الوزاري، أن المملكة تجري أبحاث بشأن تقنيات فصل ثاني أكسيد الكربون.

وقالت وزارة الطاقة في حسابها الرسمي على ” تويتر ” معالي الوزير خالد الفالح في الاجتماع الوزاري السابع للمنتدى الريادي لفصل وتخزين الكربون في أبو ظبي يؤكد بأن المملكة تضطلع بدورٍ ريادي في إجراء أبحاث جديدةً حول تقنيات فصل ثاني أكسيد الكربون وتخزينه وإعادة استخدامه، للتصدي لتحديات الانبعاثات الكربونية.

وأضاف ” أفتتحت شركة سابك معمل لتحويل ثاني أكسيد الكربون إلى مواد كيميائية بمدينة الجبيل في المنطقة الشرقية في المملكة الذي يحول ٥٠٠ ألف طن من ثاني أكسيد الكربون إلى منتجاتٍ قيِّمة مثل الميثانول واليوريا ” .

وأوضح بأن شركات الطاقة السعودية الرائدة بادرت في تطوير وتعزيز البحث والابتكار في هذا المجال، فقد ضخت أرامكو السعودية، على سبيل المثال، استثماراتٍ، ودخلت في شراكاتٍ، مع مؤسسات عالمية من أجل تطوير الجيل القادم من تقنيات استخلاص واستغلال وتخزين الكربون.