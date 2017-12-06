بالفيديو.. مشاجرة عنيفة بين 60 مراهق في حفل وداع

كانبرا(صدى):

نشبت مشاجرة عنيفة بين أكثر من 60 شابا وفتاة ، في حفلة وداع داخل منزل وخرج عن السيطرة عندما خرجوا لاستكماله في الشارع بمنطقة بيرث الأسترالية .

وظهر الشباب في مقطع فيديو متداول يتقاتلون ويكسرون السياج ويتقاذفون الطوب، حيث تعرض والد صاحب الحفل للضرب حتى فقد وعيه وتُرك بفك مكسور، بينما أجبرت أم على إخفاء طفلها حديث الولادة خوفا على حياته.

وقالت الشرطة إنها تلقت عدة مكالمات بعد أن بدأ الضيوف غير المدعوين بتحطيم الباب الزجاجي الخلفي، ورمي الطوب.

ويعتقد أن الحدث كان لتوديع شاب يبلغ من العمر 17 عاما قررت عائلته الانتقال إلى مدينة أخرى.

وذكرت التقارير المحلية أن الجيران حاولوا المساعدة لتهدئة الوضع لكن الشباب ألقوا الزجاج عليهم وضربوا بالطوب.