عرض قميص ” بيلية ” للبيع في مزاد علني

نواف السالم(صدى):

يتصدر قميص لعب لأسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه مجموعة من المقتنيات لنجوم الساحرة المستديرة ستعرض للبيع في مزاد على شبكة الإنترنت يوم الـ14 ديسمبر الحالي.

ويبدأ المزاد على القميص، الذي ارتداه الجوهرة السوداء بيليه في 1971، من ألف يورو فيما يتوقع أن يصل ثمنه في المزاد لأكثر من عشرة آلاف يورو.

ذكرت صحيفة ” ليكيب ” الفرنسية الرياضية، اليوم الأربعاء، أن القميص الموقع من بيليه سيطرح في المزاد الذي تنظمه شركة “ آستي بولافي ” الإيطالية.

ويتضمن المزاد 73 قطعة من مقتنيات النجوم، ومن بينها القميص الذي ارتداه أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا مع فريق نابولي الإيطالي في موسم 1985 / 1986، والقفاز الذي ارتداه حارس المرمى الإيطالي العملاق دينو زوف مع منتخب بلاده في بطولة كأس العالم 1982 بإسبانيا والتي فاز الفريق بلقبها.