بالصورة.. ضبط شحنة صواريخ إيرانية كانت في طريقها إلى الحوثيين بمأرب

فهمي محمد(صدى):

كشفت مصادر يمنية أن قوات الأمن في مأرب – شرق اليمن – ضبطت مساء أمس الثلاثاء شحنة أسلحة كانت في طريقها للحوثيين .

وأوضحت أن قوات الأمن في مديرية الجوبة بين محافظتي مأرب والبيضاء ضبطت شاحنة محملة بالأسمنت، وكان تحت الأكياس عشرات من صواريخ الكاتيوشا.

وأضاف المصادر ذاتها أن الأسلحة المضبوطة يرجح أن تكون إيرانية، حيث تم اعتراضها وهي في طريقها إلى الحوثيين عن طريق التهريب.