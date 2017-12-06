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إعلامي يسخر من أردوغان بشأن تصريحاته عن ” ترامب “

إعلامي يسخر من أردوغان بشأن تصريحاته عن ” ترامب “
نايف السالم(صدى):

سخر الكاتب والإعلامي هاني الظاهري، من تصريحات رئيس تركيا رجب طيب أردوغان بشأن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس الشريف.

وأكد ” الظاهري ” في تغريدة له بموقع ” تويتر ” ، أن أردوغان لديه سفارة إسرائيلية ببلده، كما أنه يوجد سفاره لتركيا في إسرائيل، وكذلك هناك تعاون عسكري بين البلدين.

وقال ” الظاهري ” : ” هذا السيد لديه سفارة اسرائيلية و فاتح سفارة في تل ابيب وبين دولته واسرائيل تعاون عسكري.. بس لاقي هالخرفان الاخونجية يدغدغهم “.

وكان ” أردوغان ” قد هدَد بقطع العلاقات بين أنقرة وتل أبيب، في حال تم تنفيذ قرار ترامب.

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1100 ] نشر منذ 11 دقيقة

يبغا استعطاف الا خونجيه الى عنده وفى قطر ودول الخليج

[ عدد التعليقات: 1100 ] نشر منذ 11 دقيقة

يبغا اسستقطاب الا خونجيه الى عنده وفى قطر ودول الخليج

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