إعلامي يسخر من أردوغان بشأن تصريحاته عن ” ترامب “

نايف السالم(صدى):

سخر الكاتب والإعلامي هاني الظاهري، من تصريحات رئيس تركيا رجب طيب أردوغان بشأن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس الشريف.

وأكد ” الظاهري ” في تغريدة له بموقع ” تويتر ” ، أن أردوغان لديه سفارة إسرائيلية ببلده، كما أنه يوجد سفاره لتركيا في إسرائيل، وكذلك هناك تعاون عسكري بين البلدين.

وقال ” الظاهري ” : ” هذا السيد لديه سفارة اسرائيلية و فاتح سفارة في تل ابيب وبين دولته واسرائيل تعاون عسكري.. بس لاقي هالخرفان الاخونجية يدغدغهم “.

وكان ” أردوغان ” قد هدَد بقطع العلاقات بين أنقرة وتل أبيب، في حال تم تنفيذ قرار ترامب.