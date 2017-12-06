” الموانئ ” تقلص مدة تفريغ الموانئ من الحاويات إلى 8 أيام

عادل الحربي(صدى):

أجريت الهيئة العامة للموانئ، تعديل أجور تفريغ محتويات الحاوية وإعادتها بنسب متفاوتة، وتقليص متوسط معدل بقاء الحاويات في الموانئ من 14 يوماً إلى 8 أيام فقط، وذلك بالتنسيق مع جهات حكومية أخرى لتطوير العمليات ورفع مستوى الجودة والأداء في موانئ المملكة.

ووفقًا للهيئة، أن هذا الإجراء أسهم في ارتفاع مؤشرات الأداء والإنتاجية في جميع الموانئ، فضلا عن أنها ساعدت على قضاء حالات التكدس، والازدحام التي كانت تشهدها بعض الموانئ في فترات الذروة.

وأكدت الهيئة، أن جهود” الموانئ ” نجحت في تبسيط العمليات التشغيلية، وتحسين وميكنة الخدمات، بالاضافة لانجاز برنامج نظام إدارة مجتمع الموانئ بالتعاون مع شركة ” تبادل ” ، حيث يتيح البرنامج للعاملين في الموانئ الاستغناء عن التعاملات الورقية من خلال الربط مع الوكلاء الملاحيين والمشغلين لإنجاز المعاملات ذات العلاقة باستقبال السفن والخدمات البحرية.

وأشارت الهيئة إلى أن المشاركة مع مصلحة الجمارك وشركة تبادل طبقت” الموانىء ” مشروعاً لفسح الحاويات خلال 24 ساعة، يستفيد من هذا التطبيق أصحاب الحاويات الذين تخلو بضاعتهم من ملاحظات الأجهزة الرقابية.