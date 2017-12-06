مطار الطائف يستقبل أول رحلة دولية من الكويت
وصلت أول رحلة دولية قادمة من دولة الكويت ، والتابعة للخطوط الجوية الكويتية ، إلى مطار الطائف الدولي ، بعد منح الهيئة العامة للطيران المدني حق التشغيل لرحلاتها بين الكويت والطائف ، وذلك بمعدل رحلتين أسبوعيا.
واستقبل المهندس عبد الوهاب بن عبد الرشيد بخاري مدير مطار الطائف الدولي ، ومنسوبو الجهات الحكومية العاملة بالمطار ، والمدير الإقليمي للخطوط الكويتية مشعل العجمي ، الطائرة عند وصولها.
وقال المسافرون ” نحن سعداء بهذه الرحلة إلى المملكة ، وعلى ثقة تامة بأن ذلك سيسهم في تسهيل حركة قاصدي بيت الله الحرام والكعبة المشرفة لموسمي الحج والعمرة ، إضافة إلى تنشيط السياحة بمحافظة الطائف العريقة “.
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