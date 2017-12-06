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مطار الطائف يستقبل أول رحلة دولية من الكويت

مطار الطائف يستقبل أول رحلة دولية من الكويت
عبدالعزيز القثامي (صدى):

وصلت أول رحلة دولية قادمة من دولة الكويت ، والتابعة للخطوط الجوية الكويتية ، إلى مطار الطائف الدولي ، بعد منح الهيئة العامة للطيران المدني حق التشغيل لرحلاتها بين الكويت والطائف ، وذلك بمعدل رحلتين أسبوعيا.

واستقبل المهندس عبد الوهاب بن عبد الرشيد بخاري مدير مطار الطائف الدولي ، ومنسوبو الجهات الحكومية العاملة بالمطار ، والمدير الإقليمي للخطوط الكويتية مشعل العجمي ، الطائرة عند وصولها.

وقال المسافرون ” نحن سعداء بهذه الرحلة إلى المملكة ، وعلى ثقة تامة بأن ذلك سيسهم في تسهيل حركة قاصدي بيت الله الحرام والكعبة المشرفة لموسمي الحج والعمرة ، إضافة إلى تنشيط السياحة بمحافظة الطائف العريقة “.


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