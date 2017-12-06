جمعية أمريكية تقدم دعمًا ماليًا لباحث سعودي

عادل الحربي(صدى):

قدّمت الجمعية الأمريكية للعلاج الطبيعي بولاية تكساس دعماً مالياً لباحث سعودي، وهو طالب الدكتوراه يوسف مشبب الشهري؛ المبتعث من جامعة تبوك، ضمن عديد من البحوث الطبية المتخصّصة في مجال التأهيل والعلاج الطبيعي.

واجتاز ” الشهري المختص في العلاج الطبيعي لأمراض العضلات والعظام الاختبار الشامل لمرحلة الدكتوراه بجامعة تكساس بمدينة دالاس الأمريكية بنجاح، وحصل على منحة ودعم مالي من الجمعية الأمريكية للعلاج الطبيعي بولاية تكساس كباحث رئيس ضمن فريق بحثي من الجامعة نفسها.

وكان قد اختار البحث المقدم بعنوان ” آثار التمارين العلاجية للعمود الفقري على التوازن الديناميكي والأداء الوظيفي للبالغين الذين يعانون آلاماً أسفل الظهر الحادة والمزمنة ” من ضمن عديد من الأبحاث العلمية.

وقامت لجنة التحكيم من المختصين والمحكمين في مجال التأهيل والعلاج الطبيعي بالتقييم، مصنفة بحثه كأفضلهم، والذي يهدف الكشف عن آثار التمارين العلاجية للعمود الفقري على التوازن الديناميكي، الأداء الوظيفي، ومستوى الألم والإعاقة للمرضى الذين يعانون آلاماً أسفل الظهر.

و عبَّر الشهري عن شكره وتقديره لجامعة تبوك، على دعمهم المتواصل للمبتعثين، وحثّ زملاءه المبتعثين على المبادرة بالمشاركة في مثل هذه المنافسات وتمثيل وطنهم خير تمثيل.