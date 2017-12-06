بالفيديو.. كويتي يسحل شاب مصري داخل سوبر ماركت

خالد الظفيري(صدى):

عبر العديد من النشطاء والمتابعين عبر مواقع التواصل الأجتماعي ، عن غضبهم عقب نشر مقطع فيديو يرصد لحظة سحل وضرب شاب مصري في الكويت على يد مواطن كويتي.

وطالب المتابعين السفير المصري في الكويت ، أن يتابع مع الحكومة الكويتية التحقيق بالواقعة ، ومعاقبة الكويتي الذي أعتدى على العامل المصري الذي كل ما اقترفه هذا العامل أنه قال إن العمال الآن في ساعة غداء وحصل له ما حصل.

وبحسب التفاصيل فإن شابًا كويتيًا اعتدى على العامل المصري وحيد محمود رفاعي حسن من الإسكندرية بكل وحشية وظهر في الفيديو تدخل العاملين في السوبر ماركت لإبعاد الشاب الكويتي حتى عاد بعصا واعتدى مرة أخرى على الشاب المصري ما اسفر عن اصابته بقوة دخل على إثرها الشاب المصري للعناية المركزة .