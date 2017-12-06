ليوناردوا بيريرا يهدد النصر بفسخ عقده

نواف السالم(صدى):

هدد اللاعب البرازيلي ليوناردوا بيريرا، المحترف في صفوف نادي النصر السعودي، إدارة فريقه بفسخ عقده، في منتصف شهر ديسمبر الجاري، وذلك خلال خطاب رسمي أرسله وكيل اللاعب.

أرجع ” بيريرا ” ، سبب تهديده بفسخ عقده إلى عدم تسلمه مرتباته المتأخرة لمدة ثلاثة أشهر، مانحًا ناديه مهلة جديدة حتى تسعة أخر مُقبلة.

ولم تسلم الإدارة النصراوية، اللاعب مرتب شهرين فقط، ويقدر المرتب الشهري للاعب البرازيلي بـ185 ألف يورو.

وانضم اللاعب البرازيلي، للنصر قادمًا من نادي الجزيرة الإماراتي، في عقدٍ يمتد لعام واحد، ويقدم اللاعب مستويات جيدة مع ناديه السعودي، حيث يتواجد النصر في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 23 نقطة.