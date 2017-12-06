بلدية العمرة بمكة المكرمة تكثف حملاتها الرقابية

حمود العنزي(صدى):

نفذت بلدية الشوقية الفرعية بمكة المكرمة اليوم حملات رقابية على عدد من محال بيع الأغذية والمطاعم وكافتيريات الوجبات الخفيفة والمغاسل ومحلات تقديم المشروبات بمحطات الطرق السريعة في نطاق البلدية والأسواق التابعة للمنطقة .

وأوضح رئيس بلدية العمرة الفرعية المهندس خالد بن عبدالله سندي أن البلدية شكلت فريقا ميدانيا لتكثيف الأعمال الرقابية خلال هذه الأيام ضمن جهودها في تصحيح أوضاع المحلات المخالفة ، وتم تنفيذ العديد من الحملات التفتيشية خلال الأيام الماضية.

وبين أن المراقبين صادروا خلال حملتهم كميات كبيرة من المواد الغذائية التالفة ، وتم التحفظ على أدوات ومواد محظورة لحين مراجعة أصحاب المحلات .

كما تم إغلاق (9) محلات لعدم تأهيلها وعدم استيفاء الاشتراطات ، وتم إشعار جميع المحلات المخالفة تمهيدا لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المخالفين .

وأكد بأن الفرق الرقابية تبذل جهود كبيرة خلال هذه الأيام في كامل نطاق المنطقة لمتابعه مثل هذه الظواهر والقضاء عليها ، ومتابعة ومنع الأماكن العشوائية غير المرخصة ، وذلك حرصا على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطرا على صحتهم .